„Barcelona-Sieg ohne Titelgewinn nichts wert“ - Mentalcoach warnt Eintracht Frankfurt

„Aber was passiert danach? Wird diese Partie emotional aufgearbeitet?“ Es sind diese Fragen, die er in den Mittelpunkt rückt. Arroganz könne nun schlimmstenfalls aufkommen, die Partien gegen West Ham dadurch möglicherweise als Selbstläufer eingestuft werden. Dies müsse verhindert werden. „Die Frankfurter müssen herausfiltern, was sie als Mannschaft in Barcelona ausgezeichnet hat. Was waren – neben den Fans – die entscheidenden Faktoren dafür, dass das Team so eine geile Leistung abgerufen hat“, forderte Herzog im nächsten Schritt.