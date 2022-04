Eintracht Frankfurt: Trapp macht "La Remontada" vergessen - und punktet gegen ter Stegen

Als Hinteregger seine Form suchte, war Trapp da. In Köln übernahm er nach Auswechslung von Rode die Binde und untermauerte seinen Anspruch. Trapp ist ein Leader, Führungsspieler und ein Gesicht der Eintracht. Vor dem Rückspiel gegen Real Betis, es war noch Mitte März, sagte er bereits mit fester Stimme: „Der Ehrgeiz in der Mannschaft ist. Wir wollen so weit wie möglich kommen und das Maximale erreichen.“