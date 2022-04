Europa League: ARD-Reporter bei Frankfurt-Spiel gegen West Ham von Fans attackiert

Er fügte an: „Tor für die Engländer auf jeden Fall. Wer es gemacht hat, haben wir gar nicht so richtig mitbekommen, weil wir zunächst mal darauf achten müssen, dass wir hier tatsächlich ein klein wenig beschützt werden vor den Menschen, die da hinter uns sitzen und mit einer Menge Aggression in Richtung der deutschen Reporter unterwegs sind.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)