Europa League: Eintracht Frankfurts Fans haben eine Krise beim FC Barcelona ausgelöst

„Ich habe nicht geglaubt, dass tatsächlich mehr als 20.000 Eintracht-Fans im Stadion sein würden! Ich dachte, das sei ‚nur‘ das Ziel. Aber das, was passiert ist, hielt ich nicht für sehr realistisch“, so Izcovic. Mit dem Lärm und dieser Masse hatte in der Millionenstadt am Mittelmeer wohl niemand gerechnet.