Europa League, FC Barcelona - Eintracht Frankfurt: Muss es Hasebe richten?

Hasebe würde dann den Part in der Mitte der Dreierkette übernehmen. Hinteregger rückt in diesem Fall auf die rechte Innenverteidigerseite und Evan N‘Dicka bleibt gewohnt auf links. Zuletzt setzte Glasner am 17. Spieltag gegen Mainz auf diese Mischung – und wurde mit einem 1:0-Sieg belohnt.