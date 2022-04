Europa League: Knauff-Kracher reicht nicht! Frankfurt nach Spektakel nur mit Unentschieden gegen Barcelona

Trainer Oliver Glasner hatte vor dem ungleichen Duell Zuversicht versprüht. „Wir haben in dieser Saison gegen die Bayern 2:1 und 0:1 gespielt, in einem K.o.-Spiel wären wir so in der Verlängerung. Wer das gegen Bayern schafft, kann es auch gegen Barcelona schaffen.“ Dafür vertraute Glasner seiner zuletzt bewährten Elf, einzig Abwehrchef Martin Hinteregger kehrte nach seiner Gelbsperre in der Liga für Makoto Hasebe in die Startelf zurück.