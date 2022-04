Europa League: So kann RB Leipzig Atalanta Bergamo knacken

Und das fordert er jeden Tag von seinen Spielern - und zwar in jeden Trainingseinheit: „Die Identität, die man in einer Mannschaft schafft, muss immer wieder gestärkt werden. Man muss wachsen und sich Tag für Tag verbessern, denn wenn man sich nicht verbessert, ist man erledigt. Wer aufhört, hat verloren“, so Gasperini weiter.