RB Leipzig "mit Vorfreude" nach Bergamo

Ohne Angst, aber mit viel Respekt tritt RB Leipzig zum Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Atalanta Bergamo an. "Wir reisen mit Vorfreude nach Bergamo, wohl wissend, dass wir gut drauf sind", sagte Trainer Domenico Tedesco vor dem Showdown in der Lombardei am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+).