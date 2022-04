Teilnamebedingungen: Gewinnspiel VIP-Tickets Europa League

2.1. Die Teilnahmephase des Gewinnspiels, bei dem Teilnehmer 1x 2 VIP-Tickets für das Europa-League-Spiel RB Leipzig – Glasgow Rangers bzw. 1x 2 VIP-Tickets für das Europa-League-Spiel Eintracht Frankfurt – West Ham United gewinnen können, beginnt am 22.04.2022 und endet für das Spiel Leipzig gegen Glasgow am 25.04.2022 um 08:00 Uhr und für das Spiel Frankfurt gegen West Ham am 02.05.2022 um 08:00 Uhr. Eine Teilnahme ist ausschließlich in dem jeweiligen Zeitraum möglich.