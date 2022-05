Europa League: Eintracht Frankfurt besiegt Glasgow Rangers - Einzelkritik

Evan N‘Dicka (bis 100.): Der Franzose war oftmals Turm in der Schlacht, setzte sich in etlichen Luftduellen durch. Unsauber im Passspiel, nicht immer exakt im Spielaufbau. Insgesamt aber solide, ohne gravierende Fehler. Ging in der Verlängerung raus. Wohl angeschlagen. SPORT1-Note: 3 (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)