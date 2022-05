Europa League Finale: Wie ein Ohrwurm Eintracht Frankfurt im Finale unterstützen soll

Nova: Tatsächlich hebe ich mich und meine Position nicht in den Vordergrund. Mein Anspruch war nicht, dass ich eine Promotion-Geschichte für mich mache, sondern meinen Teil dazu beitragen, dass die Eintracht-Fans einen unvergesslichen Sieg davontragen und viele Jahre davon reden. Wenn sich die Fans in ein paar Jahren daran erinnern, dass es rund um den möglichen Europapokalsieg noch einen Song gab, der Freude bereitet hat, dann ist das alles, was ich mir wünsche. Dabei geht es nicht um mich als Person oder Künstler.