Europa League: Leipzig scheitert trotzt Hinspielsieg! Glasgow Rangers stehen im Finale

Bei den entfesselt kämpfenden Glasgow Rangers verlor ein viel zu harmloser Bundesliga-Vizemeister am Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League mit 1:3 (0:2). Trotz des 1:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel muss RB den Traum vom einem deutschen Finale gegen Eintracht Frankfurt am 18. Mai in Sevilla begraben. Die Hessen buchten mit einem 1:0-Sieg gegen West Ham United das Finalticket. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)