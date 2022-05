Europa League: Rückblick auf Frankfurts Pokal-Held von 1980 - Fred Schaub stirbt bei Autounfall

Schaub wurde zum Pokal-Helden - für eine Nacht - denn eine große Karriere blieb ihm versagt. „Ich bin an diesem Tor gescheitert“, sagte er einmal rückblickend. Am 11. April 2003 starb der in allen Fußball-Geschichtsbüchern verewigte Stürmer, der noch für Borussia Dortmund und Hannover 96 in der Bundesliga spielte, mit nur 42 Jahren bei einem Autounfall.