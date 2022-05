Europa League: So geil war der Eintracht-Finaleinzug

05.05.2022, xpsx, Fussball UEFA Europa League 1 2 Finale , Eintracht Frankfurt - West Ham United emspor, v.l. Jubel Freude über den Sieg Trainer Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) zautz Fans Eintracht Frankfurt, Stimmung, Schals, Platzsturm (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDEO) Frankfurt *** 05 05 2022, xpsx, football UEFA Europa League 1 2 final , Eintracht Frankfurt West Ham United emspor, v l jubilation joy of victory coach Oliver Glasner Eintracht Frankfurt zautz fans Eintracht Frankfurt, mood, scarves, storming the pitch DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI VIDEO Frankfurt