Europa League: Vor den Halbfinal-Rückspielen meldet sich Bayern-Star Thomas Müller zu Wort und schwärmt von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig

Kein Wunder, sind doch rein deutsche Duelle, erst recht in einem Endspiel, eher die Seltenheit. 2013 standen sich zuletzt Borussia Dortmund und der FC Bayern im Finale der Champions League in London gegenüber. Was folgte war der Triple-Triumph der Münchner. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)