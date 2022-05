Frankfurt erhält 10.000 Tickets für das Europa-League-Finale

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat für das Endspiel in der Europa League in Sevilla ein Kontingent von 10.000 Tickets erhalten. Das gaben die Hessen zwei Tage nach dem Finaleinzug am Samstag bekannt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner trifft am 18. Mai (21 Uhr/RTL) im rund 44.000 Zuschauer fassenden Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan auf die Glasgow Rangers.