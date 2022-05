Kevin Trapp ist das Gesicht des Eintracht-Erfolges - Chancen bei Hansi Flick?

„Bei mir hat es nach dem Antwerpen-Spiel und in der Woche vor dem Bayern-Spiel Klick gemacht. Wir hatten mit der Eintracht viel erreicht in der Vergangenheit, aber ich war mit mir nicht immer zu 100 Prozent zufrieden“, sagte Trapp am Dienstag in einer Medienrunde beim DFB-Team in Marbella: „Es war okay, aber ich habe einen anderen Anspruch an mich.“