RTL: Durchschnittlich 8,99 Millionen sehen Eintracht-Triumph

Bei den Feierlichkeiten in der Mainmetropole am Donnerstag ist RTL ebenfalls auf Sendung. In einem umfangreichen Sonderprogramm berichtet der Kölner Sender live ab 18.00 Uhr auf seinen TV-Sendern und Onlineplattformen von der Ankunft der Frankfurter Euro-Helden am Flughafen sowie von der anschließenden Siegesfeier am Römer und dem Eintrag der Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt.