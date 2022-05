Thon und Ricken drücken Frankfurt die Daumen

Ricken, vor 25 Jahren Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund, ist anderer Meinung. "Für mich ist es ein offenes Spiel. Es geht darum, wer die bessere Tagesform hat und besser mit den Begleitumständen umgeht", sagte Ricken, der auf die große Fan-Invasion in Sevilla hinwies: "So eine Stimmung werden wir zumindest in den letzten zwei Jahren in keinem Fußballstadion erlebt haben."