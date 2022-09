Europa League: SC Freiburg, Union Berlin und Manchester United heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Beide Klubs spielen bisher eine hervorragende Saison und sind in absoluter Topform. Der SC Freiburg trifft in seinem ersten Spiel der Gruppe G auf Qarabağ Ağdam aus Aserbaidschan, die sich ungeschlagen in der Liga ebenfalls in Top-Verfassung befinden. (Europa League: SC Freiburg - Qarabağ Ağdam, ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).