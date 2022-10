Manchester United: Antony nach Showeinlage in der Kritik - Scholes nennt Brasilianer einen "Clown"

Nach seiner Suspendierung für das Spitzenspiel am vergangenen Wochenende beim FC Chelsea wurde Ronaldo von seinem Trainer Erik ten Hag begnadigt und durfte in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol in der Startelf auflaufen. Der Altmeister dankte es seinem Coach mit einer soliden Leistung und erzielte kurz vor Schluss den Treffer zum 3:0-Endstand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)