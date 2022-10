RTL: Freiburg gegen Piräus live im Free-TV

Das fünfte Europa-League-Gruppenspiel zwischen dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und Olympiakos Piräus am 27. Oktober wird live im Free-TV von RTL übertragen. Anstoß in Freiburg ist um 21.00 Uhr, die Übertragung mit Moderatorin Laura Papendick beginnt bereits um 20.15 Uhr. Das Team von Trainer Christian Streich führt mit zwölf Punkten nach vier Spielen die Gruppe G an.