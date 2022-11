Europa League, Auslosung: Schwieriges Union-Los, Lewandowski gegen Ronaldo! Die Spiele der Zwischenrunde im Überblick

In Nyon wurde am Montagmittag die Zwischenrunde der Europa League ausgelost. Bayer Leverkusen misst sich mit der AS Monaco, es kommt zum Wiedersehen mit Kevin Volland. Union Berlin spielt gegen Ajax Amsterdam. Der SC Freiburg steht dank des Gruppensieges bereits im Achtelfinale. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)