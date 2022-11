Union überwintert im Europacup - Kommt jetzt Barcelona?

Zeit zum Durchschnaufen bleibt Union aber nicht, am Wochenende steht die Verteidigung der Spitzenposition in der Liga auf dem Programm. Und so reiste die Mannschaft nach ihrem letzten Europacup-Gruppenspiel in Belgien am Freitag direkt weiter nach Leverkusen, um sich dort auf die Partie gegen die Werkself am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) vorzubereiten.