"Für Neuer ist es hart!“ - Nübel äußert sich zur Bayern-Trennung von Tapalovic und Sommer-Transfer

Dieses Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und AS Monaco hatte viel zu bieten.

Neben einem kuriosen Patzer von Bayer-Torhüter Lukas Hradecky und Reibereien an der Seitenlinie nach Abpfiff gab es die Rückkehr nach Deutschland von Monaco-Keeper Alexander Nübel.

Nach dem turbulenten 3:2-Sieg für Monaco bezog Bayern-Leihgabe Nübel bei SPORT1 Stellung zum Spiel, sprach den Transfer von Yann Sommer und seinen Standpunkt zu Toni Tapalovic sowie Manuel Neuer an.

SPORT1: Haben Sie sich die Rückkehr nach Deutschland genauso vorgestellt?

Alexander Nübel: Ich hätte gerne weniger Gegentore kassiert, aber wir wussten vorher, dass es ein schwieriges Spiel wird und am Ende nehmen wir gerne den Sieg mit.

SPORT1: Am Ende gab es ein paar Tumulte. Was war da los?

Nübel: Ich war auch nicht drin in den Tumulten, habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ich weiß nicht, wer der Auslöser war. Vielleicht waren es zu viele Emotionen, weil wir am Ende den Lucky Punch hatten. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist.

Nübel zeigte Mitleid gegenüber Hradecky

SPORT1: Haben Sie Mitleid mit Bayer-Keeper Lukas Hradecky, der beim ersten Gegentreffer der Leverkusener gepatzt hat?

Nübel: Ja, habe ich. Es ist unglücklich gelaufen, war an der Grenze zum Foulspiel. Der Schiedsrichter entscheidet dann für unsere Seite positiv. Breel (Embolo, Anm. d. Red.) hat gut Druck gemacht und wir gehen in Führung.

SPORT1: Ihr Leihvertrag läuft im Sommer aus. Wie wohl fühlen Sie sich in Monaco? Oder ist eine Rückkehr nach Deutschland ein Thema?

Nübel: Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Wir haben viele Spiele und ich mache viele Spiele. Wir werden sehen, was im Sommer passiert. Ich bin offen für alles, aber der Fokus liegt Stand jetzt auf Monaco. Darauf freue ich mich und dann werden wir sehen, was im Sommer passiert.

SPORT1: Was sagen Sie zur Verpflichtung der Bayern von Yann Sommer?

Nübel: Es war klar, dass sie einen Torwart holen - und ein Verein wie Bayern wird immer Top-Torhüter haben. Das ist ein Top-3-Verein und dort werden immer Torhüter sein, mit denen du konkurrieren musst. Er (Yann Sommer, Anm. d. Red.) macht es richtig gut in der Anfangszeit. Es war ganz normal, dass sie Yann Sommer geholt haben.

SPORT1: Können Sie sich einen Dreikampf ums Bayern-Tor im Sommer mit Neuer und Sommer vorstellen?

Nübel: Wir werden sehen, was am besten für mich ist. Natürlich ist der Fokus erstmal auf der AS Monaco.

Tapalovic ist Geschichte: Bitter für Neuer

SPORT1: Toni Tapalovic ist bei den Bayern Geschichte. Macht das eine Rückkehr zu den Bayern für Sie realistischer?

Nübel: Zu der Geschichte ist alles gesagt. Ich habe im Sportstudio schon darüber gesprochen. Wir hatten ein normales Verhältnis, als ich dort war. Für Manuel (Neuer, Anm. d. Red.) ist es natürlich hart in der aktuellen Situation. Aber es liegt nicht in meiner Hand und deswegen ist alles dazu gesagt.

SPORT1: Wird der Sieg am Wochenende angemessen gefeiert?