Europa League: Unfassbar! Flitzer attackiert Sevilla-Torwart Dmitrovic - aber der lacht zuletzt

Unfassbare Szene beim Achtelfinaleinzug des FC Sevilla in der Europa League!

Der Flitzer-Eklat spielte sich in der Nachspielzeit ab. Dmitrovic blieb dabei nicht nur unverletzt und konnte weiterspielen - der Serbe rang den Angreifer mit erstaunlicher Abgeklärtheit nieder und hielt ihn am Boden fest, ehe die Ordner ihn in Gewahrsam nehmen konnten.