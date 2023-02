Europa League: United-Star verhöhnt Barca nach dessen Aus in Manchester

Nach der 1:2-Pleite des FC Barcelona bei Manchester United und dem damit verbundenen Aus in der Europa League gab es noch einen besonderen Gruß von Alejandro Garnacho.

Der Argentinier in Diensten des englischen Rekordmeisters postete nach dem Sieg ein Bild auf Twitter, das ihn in typischer Pedri-Pose zeigt. Dazu schrieb er: „Das große Team geht in die nächste Runde“.