Europa League: VAR klaut Union Berlin gegen Ajax den Auswärtssieg

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer trennte sich beim Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League auswärts von Ajax Amsterdam mit einem 0:0. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Die strittigste Szene spielte sich in der 65. Minute ab. Nach einer Flanke von Unions Linksverteidiger Jerome Roussillon nahm Morton Thorsby das Spielgerät mit der Brust an und traf anschließend mit dem linken Fuß zum vermeintlichen 1:0. Der Jubel war jedoch nur von kurzer Dauer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Der Norweger bekam bei der Ballannahme das Leder wohl an seinen rechten Oberarm, weshalb Schiedsrichter Halil Umut Meler den Treffer nach Rücksprache mit dem VAR zurücknahm. Mit Blick auf die TV-Bilder eine strittige Entscheidung, die auch die Union-Spieler anzweifelten und sich daher beschwerten. Sie diskutierten im Anschluss hitzig mit dem türkischen Unparteiischen - jedoch ohne Erfolg.

Union defensiv stark - Ajax zu harmlos

In der ersten Halbzeit waren beide Teams darauf bedacht, erst einmal defensiv kompakt und stabil zu stehen. Vor allem die Unioner setzten ihr Hauptaugenmerk auf das Kontern.

Thorsby mit größter Torchance

Nach dem Seitenwechsel kam dann mehr Schwung in die Partie, denn Ajax wurde offensiver. Allerdings schafften es die Niederländer nicht, die kompakte Union-Defensive stark ins Wanken zu bringen.

Thorsby hatte im zweiten Abschnitt neben dem aberkannten Treffer bereits zuvor in der 57. Minute die größte Chance auf einen Treffer. Nach einer Flanke von der rechten Seite tauchte er frei vor Ajax-Torwart Geronimo Rulli auf. Doch sein Kopfball war zu zentral platziert, weshalb der Argentinier keine Mühe hatte, den Kopfball zu parieren.

Nach dem aberkannten Tor wurde die Begegnung offener, doch keiner Mannschaft gelang es, den Siegtreffer zu erzielen. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag um 21 Uhr an der Alten Försterei in Berlin statt.