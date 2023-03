Europa League: Dank Demirbay-Knaller - Bayer Leverkusen auf Viertelfinal-Kurs

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa-League feierte die Mannschaft von Xabi Alonso einen 2:0-Erfolg gegen Ferencvaros Budapest und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche.

Ein strammer Fernschuss von Kerem Demirbay brachte die überlegene Werkself bereits in der Anfangsphase in Führung (10.). Kristoffer Zachariassen vergab die beste Chance der Gäste, als er mit einem Heber aus knapp zehn Metern nur den Querbalken traf (26.).

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine extrem zähe Partie, ehe ein überragender Freistoß von Adam Hlozek an den Pfosten krachte und Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba den Abpraller in die Maschen köpfte (86.).

Demirbay bringt Leverkusen früh in die Spur

Beide Mannschaften kennen sich: In der Gruppenphase der vergangenen Saison in der Europa League hatte es einen Sieg zu Hause gegen Ferencvaros (2:1) und eine Niederlage in Budapest (0:1) gegeben.