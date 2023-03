Europa League heute: Aufstellungen von Freiburg, Berlin, Leverkusen! So könnten die deutschen Teams spielen

Der 1. FC Union Berlin kann gegen Royale Union St. Gilloise das erste Viertelfinale der Vereinsgeschichte in einem internationalen Wettbewerb klarmachen.

Um dafür im Hinspiel eine gute Basis zu schaffen, wird Trainer Urs Fischer in der Europa League wohl bis auf eine Ausnahme auf die Elf aus dem letzten Bundesligaspiel vertrauen. Es ist zu erwarten, dass Jordan Siebatcheu für Kevin Behrens in die Anfangsformation zurückkehrt.

Die Hoffnungen gegen die Belgier ruhen dabei auf Sheraldo Becker. Der Surinamese ist mit bislang sieben Treffern in der Bundesliga bester Torschütze der Berliner und damit maßgeblich am Union-Höhenflug in dieser Saison beteiligt.