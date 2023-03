Freiburg-Aus in Europa League: Streich fassungslos - "Das ist schwer zu akzeptieren"

Streich: „Das ist schwer zu akzeptieren“

„Ich bin sprachlos. In beiden Spielen: Nach jedem Foul spielt ein Juve-Spieler den Ball weg. Immer. Es ist mir vollständig rätselhaft. Alles wird sanktioniert, aber so etwas, was entscheidend ist, wird laufen gelassen“, grantelte Streich.

Vor allem eine Szene in der 58. Minute, als Juve-Verteidiger Bremer seinem Keeper Wojciech Szczesny den Ball zuspielte, ging dem SC-Coach gehörig gegen den Strich. „Ich kann nicht sagen, was passiert wäre, wenn die Mannschaft das 1:1 macht. Dann gibt‘s noch den absichtlichen Rückpass, der nicht abgepfiffen wird. Das ist schwer zu akzeptieren.“

Umstrittener Elfer für Juventus Turin

Ursächlich dafür war eine Aktion von Manuel Gulde, der sich in der 41. Minute im Strafraum in einen Schuss von Vlahovic geworfen und dabei den Ball aus kürzester Entfernung an die Hand bekommen hatte. Durch das Abfälschen konnte Matthias Ginter den Ball noch per Kopf von der Linie kratzen.