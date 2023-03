Knoche: "Etwas Außergewöhnliches weiterschreiben"

Robin Knoche weiß um die historische Chance von Union Berlin. "Wir können etwas Außergewöhnliches weiterschreiben. Die Reise soll noch nicht zu Ende gehen", sagte der Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Union Saint-Gilloise am Donnerstag (21 Uhr/RTL).

Dafür werden die Köpenicker "alles reinwerfen", sagte Knoche, der sich mit seinem Team bei der ersten Begegnung in Berlin mit 3:3 von den Belgiern getrennt hatte. "Wir können vieles aus dem Hinspiel mitnehmen und müssen die Fehler vor den Gegentoren abstellen - dann haben wir gute Chancen", so Knoche. Noch nie stand Union im Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs.

Die Berliner legten den Fokus in den vergangenen Tagen vor allem auf Regeneration, die Trainer Urs Fischer nach dem bereits 36. Pflichtspiel der Saison am Sonntag in Wolfsburg (2:2) angeordnet hatte. "Wir sind bereit für Belgien. Einige Spieler hatten in Wolfsburg Probleme, aber es sind anstrengende Wochen. Wir müssen ans Limit gehen", sagte Verteidiger Diogo Leite.