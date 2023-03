Sportwetten: Freiburg vor schwieriger Aufgabe

Fußball-Bundesligist SC Freiburg geht als Außenseiter in das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Juventus Turin am Donnerstag. Sollten die Breisgauer nach dem 0:1 im Hinspiel doch noch das Viertelfinal-Ticket lösen, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 3,5-Fache des Einsatzes zurück (Juve 1,18). Die Quote für einen Freiburger Sieg nach 90 Minuten liegt bei 2,8, die des italienischen Rekordmeisters bei 2,3.