Europa League: Bayer Leverkusen - AS Rom live im TV, Stream und Ticker

Der Bundesligist rennt der AS Rom im Halbfinale der Europa League nach dem Hinspiel mit 0:1 hinterher. Die Entscheidung fällt am Donnerstag um 21 Uhr in der BayArena.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso hat in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend nur einen Sieg feiern können, zuletzt kam sie in der Liga gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 1:1 hinaus.

Demirbay ersetzt verletzten Andrich

Bayer Leverkusen - AS Rom: Die Aufstellungen:

Europa League live: Bayer Leverkusen - AS Rom

Der Blick in die Statistik dürfte Bayer vor dem Showdown mit den Italienern kaum Hoffnung machen. Die Werkself konnte bisher nur eines von elf Duellen nach einem Hinspiel-Rückstand noch in einen Triumph verwandeln. Aber: Dieses eine Spiel stammt immerhin aus der laufenden Saison, als man gegen die AS Monaco in Spiel zwei das Weitermachen klarmachte.