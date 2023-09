Auslosung live: Europa League und Conference League mit Bayer, Eintracht - im TV, Stream, Ticker

Europapokal im Doppelschlag! Die Auslosung der Gruppenphase in der Conference League und der Europa League standen an. Nachdem am Donnerstag bereits die Champions League dran war, ging es heute um die beiden anderen europäischen UEFA-Wettbewerbe.

Den Start machte die Europa League, die entsprechenden Gruppen wurden um 13 Uhr festgelegt. Um 14.30 Uhr folgten dann die Lose zur Conference League. SPORT1 hat die Veranstaltung in Monaco im LIVETICKER zum Nachlesen.

Die Gruppen der Conference-League-Auslosung

Gruppe A:

OSC Lille



Slovan Bratislava



Olimpija Ljubljana



KÍ Klaksvík

Gruppe B:

KAA Gent



Maccabi Tel Aviv



Sorja Luhansk



Breidablik Kópavogur

Gruppe C:

Dinamo Zagreb



Viktoria Pilsen



FC Astana



FC Ballkani

Gruppe D:

Club Brügge



Bodö Glimt



Beşiktaş



FC Lugano

Gruppe E:

AZ Alkmaar



Aston Villa



Legia Warschau



HŠK Zrinjski Mostar

Gruppe F:

Ferencváros Budapest



AC Florenz



KRC Genk



FK Čukarički

Gruppe G:

Eintracht Frankfurt



PAOK Saloniki



HJK Helsinki



FC Aberdeen

Gruppe H:

Fenerbahce



Ludogorets Rasgrad



Spartak Trnava



FC Nordsjælland

Die Gruppen der Europa-League-Auslosung

Gruppe A:

West Ham United



Olympiakos Piräus



SC Freiburg



FK TSC Bačka Topola

Gruppe B:

Ajax Amsterdam



Olympique Marseille



Brighton and Hove Albion



AEK Athen

Gruppe C:

Glasgow Rangers



Betis Sevilla



Sparta Prag



Aris Limassol

Gruppe D:

Atalanta Bergamo



Sporting Lissabon



Sturm Graz



Raków Czestochowa

Gruppe E:

FC Liverpool



Linzer ASK



Royal Union Saint-Gilloise



FC Toulouse

Gruppe F:

FC Villarreal



Stade Rennes



Maccabi Haifa



Panathinaikos Athen

Gruppe G:

AS Rom



Slavia Prag



Sheriff Tiraspol



Servette Genf

Gruppe H:

Bayer Leverkusen



Qarabaq Agdam



Molde FK



BK Häcken

+++ Veranstaltung in Monaco beendet +++

Das war‘s mit den Auslosungen der Conference League und der Europa League in Monaco. Auf Wiedersehen!

+++ Frankfurt-Gruppe komplett +++

Und der FC Aberdeen aus Schottland vervollständigt nun die Gruppe G. Damit ergibt sich für Eintracht Frankfurt eine erwartet machbare Konstellation, in der das Weiterkommen natürlich die absolute Pflicht sein wird.

+++ Helsinki ist der zweite Gruppengegner +++

Außerdem führt der Weg für die Hessen in den hohen Norden. Frankfurt trifft auf HJK Helsinki aus Finnland.

+++ Frankfurt fliegt nach Griechenland +++

Nun ist auch Topf zwei leer und die Frankfurter kennen ihr erstes Reiseziel. Es geht zum Kult-Klub PAOK Saloniki nach Griechenland. Eines sollte klar sein: das werden zwei sehr stimmungsvolle Partien.

+++ Die Gruppe der Eintracht +++

Los geht‘s, die ersten Kugeln werden aus Topf eins gezogen! Eintracht Frankfurt muss sich einen Augenblick gedulden und wandert schließlich in Gruppe G.

+++ Legenden betreten die Bühne +++

Als Losfeen fungieren diesmal Mark Noble (Vereinslegende von West Ham United) und Finalbotschafter Traianos Dellas (ehemals AS Rom und AEK Athen), die nun nacheinander auf die Bühne gerufen werden.

+++ Die möglichen Frankfurter Gegner +++

Den ganz großen Namen wie Fenerbahce oder OSC Lille geht die Eintracht somit aus dem Weg. Auch in Topf zwei lauern aber durchaus attraktive Lose, die den Spielern sowie den reiselustigen Fans gefallen dürften. So könnten die Hessen beispielsweise auf Aston Villa oder die AC Florenz treffen.

+++ Alle Augen auf die Eintracht +++

Doch gleich geht es in Monaco schon weiter, denn auch die Mannschaften aus der Conference League warten auf ihre Gegner in der Vorrunde. Dabei richten sich die Blicke natürlichin erster Linie auf den einzigen deutschen Vertreter Eintracht Frankfurt. Im UEFA-Ranking ist die SGE das Topteam aller ECL-Teilnehmer und damit in Topf 1 gesetzt.

+++ Die Europa-League-Auslosung ist beendet +++

Die erste Teil der Veranstaltung ist zu Ende, alle Gruppen der kommenden Europa-League-Saison sind komplett.

+++ Machbare Gruppe für Bayer +++

Bačka Topola, der Underdog aus Serbien, komplettiert die Freiburg-Gruppe. Weniger später erhält auch Leverkusen mit BK Häcken aus Schweden das letzte Los.

+++ Freiburg vor schweren Aufgaben +++

Für die Freiburger gibt es die erwartet spannenden Gegner. Neben Olympiakos wartet auch West Ham United. In der Leverkusener Gruppe gesellt sich derzeit Molde - eine machbare Aufgabe.

+++ Weite Reise für Leverkusen +++

Während es bei den LASK-Verantwortlichen strahlende Gesichter und den FC Liverpool gibt, dürfte die Leverkusener weniger zufrieden mit dem ersten Los sein. Für Bayer steht eine weitere Reise zu Qarabaq Agdam bevor.

+++ Bayer-Gruppe steht fest +++

Als letztes Team aus Topf 1 wird Bayer 04 Leverkusen gezogen, die dementsprechend in Gruppe H landen.

+++ Legenden betreten die Bühne +++

Stephane Mbia (ehemals FC Sevilla, zweimalige Titelträger) sowie Finalbotschafter John O‘Shea (ehemals Manchester United) betreten die Bühne. Das Endspiel findet in Dublin statt. Anschließend erklärt Ziehungsleiter Giorgio Marchetti das weitere Vorgehen.

+++ Wirtz zum besten Jungprofi gewählt +++

Zu Beginn der Veranstaltung wird auch Leverkusens Florian Wirtz erwähnt. Nachdem die Rheinländer in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale gestürmt sind, wurde der 20 Jahre alte Kreativspieler zum besten Jungprofi gewählt.

+++ Es geht los! +++

Nun startet die Zeremonie in Monaco! Zunächst werden in einem Kurzfilm einige Highlights der vergangenen Europa-League-Hymne gezeigt. Wie gewohnt ist der Saal prall gefüllt, neben den Klub-Vertretern sind auch große Stars anwesend.

+++ In welchen Töpfen befinden sich die deutschen Teams? +++

Bayer Leverkusen ist als Gruppenkopf in Lostopf eins gesetzt, so geht die Werkself erst einmal allen Hochkarätern wie dem FC Liverpool, West Ham United, der AS Roma oder Ajax Amsterdam aus dem Weg. Der SC Freiburg hingegen befindet sich in Topf drei und muss sich auf kniffligere Aufgaben in der Vorrunde einstellen.

+++ Diese deutschen Mannschaften sind dabei +++

In der Europa League sind zwei deutsche Mannschaften vertreten. Bayer Leverkusen und der SC Freiburg wollen möglichst weit kommen - in der Vorsaison hatte es die Werkself unter Trainer Xabi Alonso bis ins Halbfinale geschafft. Freiburg war im Achtelfinale an Juve gescheitert.

In der Conference League ist die Bundesliga durch Eintracht Frankfurt vertreten.

+++ So läuft die Auslosung ab +++

In Europa- und Conference League sind jeweils 32 Mannschaften am Start. Die Teams werden jeweils in vier Lostöpfe aufgeteilt und anschließend in acht Gruppen gelost.

In der Europa League werden die 32 Mannschaften auf der Grundlage der Klubkoeffizienten-Rangliste auf die jeweiligen Setztöpfe aufgeteilt. In der Conference League setzt sich das Teilnehmerfeld aus den 22 Siegern der Playoffs zur Conference League und den zehn Verlierern der Playoffs zur UEFA Europa League zusammen.

Zwei Mannschaften aus demselben Verband dürfen in der Gruppenphase in beiden Wettbewerben nicht gegeneinander antreten.

+++ Hier läuft die Europa-League-Auslosung live +++

TV: Sky

Stream: Sky / UEFA.com

+++ Hier läuft die Conference-League-Auslosung live +++

TV: -