Europa League: Bayern-Flop Sanches bringt Mourinho zur Verzweiflung

Mourinho: „Können es nicht verstehen“

Sanches war im Sommer von Paris St. Germain in die italienische Hauptstadt verliehen worden und hatte sich bei seinem Serie-A-Debüt gegen US Salernitana dann jedoch prompt verletzt. Es folgten zwei Spiele Pause und seine Rückkehr gegen Empoli am vergangenen Wochenende. Bei der 7:0-Gala erzielte der ehemalige Bayern-Star einen Treffer und wurde von Mourinho mit Blick auf das Europapokal-Spiel in Tiraspol in der Halbzeit ausgewechselt.