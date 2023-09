Europa League: Leverkusen und Freiburg heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Leverkusen hat alle sechs Gruppen-Heimspiele in der Europa League bislang gewonnen, verpasste das Finale letzte Saison nur knapp. „Das hat Hunger auf mehr gemacht. Es tut immer noch weh, aber wir wollen wieder den ersten Schritt in diese Richtung machen“, sagte Verteidiger Jonathan Tah.

Europa League: Leverkusen und Freiburg live

Nach dem Last-Minute-Remis (2:2) beim Rekordmeister in München steht das Alonso-Team zudem weiter ungeschlagen an der Liga-Spitze, am Sonntag soll gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim bereits der nächste Pflicht-Dreier her. Doch statt Titelkampf erst einmal internationales Geschäft. „Der nächste Schritt ist Häcken und danach Heidenheim zu Hause“, sagte Alonso, der nahezu aus den Vollen seines breiten Kaders schöpfen kann.