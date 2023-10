Bayer Leverkusen: "Ein Jahr lang gekämpft" - emotionales Comeback von Schick

Aus dem Feiern kommt Bayer Leverkusen dieser Tage gar nicht mehr raus. Sind die Rheinländer doch auch international voll im Soll, vermöbelten am Donnerstag in der Europa League den engsten Verfolger Qarabag Agdam (5:1) gnadenlos. Für den emotionalsten, lautesten Moment des Abends sorgte aber nicht etwa einer der teilweise grandios herausgespielten Treffer, sondern die sehnsüchtig erwartete Einwechslung von Patrik Schick .

Um exakt 22:18 Uhr war es soweit . Leicht sentimental schaute der Tscheche in der BayArena umher, nahm die finalen Worte von Trainer Xabi Alonso entgegen, da setzte schon Jubel ein. Und als der Mann mit der Rückennummer „14″ endlich auf den Rasen lief, erhöhte sich der Geräuschpegel noch einmal - von überall erschollen Schick-Rufe. Er kam für Victor Boniface in die Begegnung, ein erlösendes Comeback nach monatelanger Verletzungspause.

Die lautstarke Begrüßung der Fans habe sich „wie ein Tor angefühlt“, sagte Schick anschließend und ließ einen Einblick in seine Gefühlswelt zu. „Dafür habe ich so lange gekämpft. Das war die Belohnung für all die harte Arbeit. Der Empfang war sehr schön. Ich habe damit nicht gerechnet, deshalb möchte ich mich bedanken“. Es war sein erster Einsatz nach schier endlos wirkenden 231 Tagen.