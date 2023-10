Denkt Streich etwa ans Aufhören? Freiburg-Coach schafft Klarheit

Der 58-Jährige führte weiter aus: „Ich müsste vielleicht einfach bei den Interviews nicht immer so nach meinem Gefühl gehen, sondern ein bisschen rationaler und weitschauender antworten. Ich hatte natürlich nicht beabsichtigt, dass dieses Interview in dieser Art und Weise interpretiert wird.“

Streich: „Spüre, dass ich älter werde“

In dem besagten Interview mit dem Magazin 11Freunde hatte Streich gesagt: „Ich spüre, dass ich älter werde. Die Kraft schwindet, es ist nun mal absehbar. Ich ertappe mich immer öfter bei dem Gedanken: Was kommt noch an Energie bei den Spielern an?“