Europa League: Torwartfehler! Freiburg mit unglücklichem EL-Abend

Es hätte ein Freiburger Fußball-Abend werden können! Ohne Gästefans waren die Engländer aus West Ham am zweiten Spieltag der Europa-League-Saison ins Breisgau gereist - und fliegen durch den 1:2 (0:1)-Auswärtssieg am Donnerstagabend mit drei weiteren Punkten im Gepäck wieder gen Insel.

Während der Brasilianer Lucas Paquetá (8.) die Gäste noch früh durch einen Kopfball mit sagenhaftem Luftstand in Front gebracht hatte, glich Roland Sallai (49.) zunächst per strammem Schuss unter die Querlatte aus. Doch durch einen Patzer von SCF-Keeper Noah Atubolu (66.), der bei einer Flanke am Ball vorbeigriff, entschied Nayef Aguerd die Partie erneut per Kopf.