Europa League: Leverkusen & Freiburg heute LIVE im TV, Livestream und Ticker

Bayer Leverkusen und der SC Freiburg haben im Fußball-Europacup am Donnerstag die K.o.-Runde fest im Blick. Am vierten Spieltag kann Liga-Primus Bayer in der Europa League bei Qarabag Agdam sogar bereits vorzeitig den Gruppensieg klarmachen. Der Sport-Club steht im Duell gegen TSC Backa Topola in der Europa League unter Zugzwang.