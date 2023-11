Europa League: Xabi Alonso wird mit Kinderfotos überrascht

„Das war eine schöne Erinnerung. Ich war damals mit meiner Mannschaft Antiguoko in Göteborg, um am Gothia Cup teilzunehmen“, sagte der ehemalige Profi über das Foto, das ihn als 13-Jährigen abbildet.

Xabi Alonso berichtet von Schweden-Reise

„Wir sind damals mit dem Bus aus San Sebastian gekommen. Es hat mehrere Tage gedauert und wir haben auch einen Zwischenstopp in Deutschland gemacht“, erinnerte sich der 42-Jährige: „Das Finale durften wir im Ullevi (Stadion in Götenborg, Anm. d. Red.) spielen. Leider haben wir verloren, aber es war eine großartige Erfahrung, erstmals in so einem großen Stadion spielen zu dürfen.“