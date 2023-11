Nach Fan-Schande: Wie Eintracht das nächste Heimspiel gegen Saloniki angeht

Wenn die Conference-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK am Donnerstagabend um 21 Uhr angepfiffen wird, dann liegen die schlimmen Vorfälle fünf Tage zurück. Und doch ist das, was vor der Partie gegen den VfB Stuttgart passiert ist, allgegenwärtiges Thema.

Reschke fordert: „Jeder Einzelne trägt eine Mitverantwortung“

Die Frankfurter haben in ihrem Statement SPORT1 -Informationen zufolge ganz bewusst einen moderaten, sehr selbstkritischen Ton gewählt. Es gilt, die richtige Balance zu finden. Die Hessen wissen, dass sie final die Verantwortung für die Geschehnisse in ihrem eigenen Stadion tragen.

Streich mit wichtigem Appell an Grifo und Co.

Polizeipräsident geht auf Fans zu: „Werden Einsatz mit der nötigen Gelassenheit angehen“

Polizeipräsident Stefan Müller ging diesen ersten Schritt und appellierte bereits in der am Mittwochnachmittag erschienen Pressemeldung: „Der Sport muss im Vordergrund stehen. Jeder Beteiligte, ob wir als Polizei Veranstalter oder Fans, muss sich nach den Ereignissen des letzten Samstags seiner besonderen Verantwortung für einen sicheren und friedlichen Europapokalabend bewusst sein. Wir werden unseren wichtigen Beitrag dazu leisten, indem wir den Einsatz rund um das Spiel souverän und mit der nötigen Gelassenheit angehen werden.“

Die Polizei selbst hat Ermittlungen darüber, ob einzelne Beamte im Eifer des Gefechts über das erlaubte Maß hinaus Gewalt angewendet hätten, an das Landeskriminalamt (LKA) Wiesbaden abgegeben. Man will also glaubhaft in den eigenen Reihen aufräumen.