Europa League live: Freiburg und Leverkusen im TV, Stream und Ticker

Für die Profis des Bundesligisten SC Freiburg wird das „Endspiel“ um den Gruppensieg in der Europa League nicht nur aus sportlicher Sicht zu einem Highlight. „Wir freuen uns auf London - aber richtig“, sagte Freiburg-Trainer Christian Streich vor der entscheidenden Partie bei West Ham United am Donnerstag (21.00 Uhr).

Europa League live: Freiburg und Leverkusen vor letztem Spiel

„Für mich ist das eine Riesen-Besonderheit“, sagte Angreifer Michael Gregoritsch. „Ich freue mich jetzt schon extrem auf das, was in London passiert. Wenn man das mitkriegt in der Mannschaft: Fast jeder hat am Donnerstag Familie oder Freunde dabei. Jeder wird davon ewig erzählen. Das sind die Highlightspiele.“