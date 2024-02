Europa League: Dann wird das EL-Achtelfinale ausgelost - Uhrzeit, Teams, Szenarien und weitere Infos LIVE im TV, Stream und Ticker

Die Zwischenrunde in der Europa League ist vorbei. Die AS Rom löste am späten Donnerstagabend durch einen 4:2-Sieg im Elfmeterschießen gegen Feyenoord Rotterdam das letzte verbliebene Achtelfinal-Ticket. Mit Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg konnten zwei deutsche Teams ebenfalls das Achtelfinal-Ticket lösen.

SPORT1 erklärt, wann die nächste Runde ausgelost wird und auf wen die deutschen Teams im Achtelfinale treffen könnten.

Wann wird das Achtelfinale ausgelost?

Die Auslosung für die nächste anstehende K.O.-Runde findet bereits am Freitagmittag um 12:00 Uhr statt. Wie immer wird die Zeremonie im UEFA-Hauptquartier in Nyon (Schweiz) abgehalten. Ausgetragen wird das Achtelfinale am 7. März (Hinspiele) und am 14. März (Rückspiele).

Wer überträgt die Auslosung?

TV: Sky Sport News

Stream: Sky

Können Freiburg und Leverkusen aufeinandertreffen?

Nein, zwei Teams aus demselben Verband können im Europa-League-Achtelfinale noch nicht aufeinandertreffen. Erst ab dem Viertelfinale könnte es zu diesem Szenario kommen.

Wie sehen die zwei Lostöpfe aus?

Bei der Auslosung wird in zwei verschiedene Lostöpfe aufgeteilt. In Lostopf eins befinden sich alle Gruppensieger der Europa-League-Gruppenphase, die die Zwischenrunde nicht absolvieren mussten. In Lostopf zwei befinden sich alle Sieger der Zwischenrunde, die am Donnerstag erfolgreich waren. Beide Lostöpfe werden gegeneinander gelost. Alle Teams aus Lostopf eins genießen im Rückspiel Heimrecht.

Lostopf 1:

Atalanta Bergamo (Italien)

Brighton & Hove Albion (England)

Bayer Leverkusen (Deutschland)

FC Liverpool (England)

Glasgow Rangers (Schottland)

Slavia Prag (Tschechien)

FC Villarreal (Spanien)

West Ham United (England)

Lostopf 2: