Europa League heute live: SC Freiburg - West Ham United im TV und Livestream

Wie weit geht die Reise für den SC Freiburg in der Europa League ? Die Mannschaft von Trainer Christian Streich steht nach überstandener Playoff-Runde dem englischen Erstligisten West Ham United gegenüber.

Im Achtelfinale kommt es am Donnerstag um 21 Uhr also zu einem Wiedersehen mit einem Vorrundengegner. Der SC dürfte mit den „Hammers“ noch eine Rechnung offen haben, schließlich gingen beide Gruppenspiele verloren.

So können Sie Freiburg - West Ham live verfolgen

Europa League live: Harter Brocken für Freiburg

Freiburg geht mit einem Erfolgserlebnis in das Hinspiel um 21 Uhr, am vergangenen Freitag konnte die Streich-Mannschaft gegen den FC Bayern einen 2:2-Achtungserfolg erringen. In den Playoffs hatte man sich gegen den höher eingeschätzten RC Lens durchgesetzt.