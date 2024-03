Europa League heute live: West Ham United - SC Freiburg im TV und Livestream

Der SC Freiburg will sich den Traum vom ersten europäischen Viertelfinale der Vereins-Geschichte erfüllen. Der Bundesligist geht im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League mit einem knappen Vorsprung in das Duell mit West Ham United (18.45 Uhr).

Nun kommt es zum Wiedersehen in London. Die bessere Generalprobe für den Showdown hat der SC hingelegt, die Freiburger konnten sich am Sonntag mit 2:1 gegen den VfL Bochum durchsetzen. Die Hammers mussten sich derweil mit einem 2:2 gegen Burnley begnügen.

Europa League heute live: West Ham - Freiburg

Streich warnte dennoch: Die Qualität von West Ham United sei „brutal. Aber unsere Mannschaft hat einen großen Charakter“, sagte der 58-Jährige: „Wir haben so viele Spieler mit einer großen Kompetenz. Da bin ich sehr glücklich und freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel.“

Beide Mannschaften kämpfen in ihren Ligen um den Anschluss an die Europacup-Plätze - und in der Europa League um ein seltenes europäisches Highlight. Freiburg hatte sich im vergangenen Jahr gegen Juventus Turin ausgeschieden, West Ham hatte als Sieger der Conference League für Furore gesorgt.