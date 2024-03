Europa League: Schmeißt er Alonso raus?

Qurban Qurbanov ist wieder da. Wenn der Trainer von Qarabag Agdam am Donnerstag die BayArena betritt, dürfte ihm sein Gefühl sagen, dass er sich in einer durchaus bekannten Umgebung befindet.

Denn nachdem sein Team in der vergangenen Gruppenphase der Europa League zweimal gegen Leverkusen verloren hatte, fragte er Xabi Alonso, ob er bei ihm hospitieren könne. Der Spanier stimmte höflich zu - und Qurbanov stattete dem Vereinsgelände der Werkself im Januar einen Besuch ab.

„Die Methoden von Xabi sind sehr interessant“, gab Qurbanov nachher zu Protokoll. „Ich wollte wissen, wie er arbeitet. Also habe ich am Training teilgenommen und mich mit Xabi über Fußball unterhalten. Er hat mit Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und José Mourinho gearbeitet, die unterschiedliche Philosophien vertreten. Es war eine sehr produktive Reise.“

Das verbindet Qurbanov mit Streich und Schmidt

Anerkennende Worte, die auch von einem Lehrling stammen könnten, was beim genaueren Hinschauen einigermaßen kurios ist.

Immerhin ist Alonso derjenige, der gerade seine erste volle Saison als Chefcoach bestreitet. Qurbanov trainiert Qarabag dagegen seit einer halben Ewigkeit, nämlich seit 2008. Zur Einordnung: An dem Tag, als der heute 51-Jährige sein Amt aufnahm, startete Jürgen Klinsmann sein Trainer-Abenteuer beim FC Bayern.

Alonso trug damals als noch aktiver Spieler das Trikot des FC Liverpool - Christian Streich war in Freiburg Assistenzcoach. Nur Frank Schmidt, der beim 1. FC Heidenheim bereits 2007 anfing, überbietet ihn.

Eines verbindet Schmidt, Streich und Qurbanov nun aber zweifellos: Sie haben ihre Vereine auf ein vielfach höheres Level gehoben. Schmidt führte Heidenheim aus der Oberliga bis in die Bundesliga. Streich formte aus einer Fahrstuhlmannschaft einen gestandenen Erstligaverein. Und Qurbanov etablierte einen No-Name aus dem fernen Aserbaidschan als Stammgast in den europäischen Wettbewerben.

Wie ihm das gelungen ist? Erst einmal genießt Qurbanov in seiner Heimat längst den Ruf einer Legende, nicht nur wegen seiner Verdienste bei Qarabag. Schon als Spieler war er eine große Nummer im aserbaidschanischen Fußball. Der ehemalige Stürmer erzielte 14 Treffer für die Nationalmannschaft, weshalb er sich nach wie vor Rekordtorschütze seines Landes nennen darf.

Qarabag dominiert die Liga

Dass seine zweite Karriere an der Seitenlinie dennoch turbulent begann, hatte mit seiner ersten Station bei Neftchi Baku zu tun - wo Qurbanov im Alter von 36 Jahren schnell zum Scheitern verurteilt wurde.

Lokale Medien bezeichneten Qurbanov anfangs als unzulänglich. Er sei zu unerfahren und zu sehr auf eine risikoreiche Taktik bedacht - was nach Ansicht vieler für einen kleineren Verein akzeptabel war, nicht aber für einen Klub wie Neftchi. Nach einer Saison war für den Ex-Profi wieder Schluss und der Weg nach Qarabag plötzlich frei. Ein deutlich besseres Match.

Zwar brauchte Qurbanov sechs Jahre, um dort 2014 seinen ersten Meistertitel zu holen. Seither dominieren Qarabag die Liga aber nach Belieben: Neun Titel in den vergangenen zehn Spielzeiten. Auch in dieser Saison liegt der Klub mit 24 Punkten Vorsprung an der Spitze.