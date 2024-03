Was für eine Klatsche! Bitteres Europa-League-Aus für den SC Freiburg - Titeltraum geplatzt

Historische Chance verpasst, ordentlich Lehrgeld gezahlt: Der SC Freiburg ist auf seiner emotionalen Europa-League-Reise im Achtelfinale gescheitert. An einem regnerischen Abend in London kassierte die gehemmt wirkende und chancenlose Mannschaft von Trainer Christian Streich im Rückspiel mit 0:5 (0:2) beim gnadenlosen Premier-League-Klub West Ham United die höchste Pleite ihrer Europacup-Geschichte. Das Warten auf das erste internationale Viertelfinale der Vereinsgeschichte geht weiter.

Streich: „Wir waren klar unterlegen“

Dabei höre es sich komisch an, „aber eigentlich war alles ok, wie wir ins Spiel reingekommen sind. Dann kamen die drei Eckbälle. Vorne verlieren wir das Duell und am langen Pfosten lassen wir Paqueta laufen“, analysierte der Kult-Trainer den ersten Gegentreffer.