Leverkusen provoziert und spottet - hitziges Duell mit AS Rom in Europa League

Erhitzte Gemüter in Leverkusen! Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und AS Rom (2:2) sorgte bereits früh eine Szene für Aufregung, besonders bei den Gästen aus Rom.

Was war passiert? Es lief die 19. Minute und Leonardo Spinazzola setzte sich auf den Hosenboden. Jeremie Frimpong, davon unbeeindruckt, setzte die Offensivaktion der Werkself fort, sprintete auf der rechten Außenbahn an Spinazzola vorbei und schlug eine Flanke in den gegnerischen Sechzehner - zum Torerfolg kam Bayer jedoch nicht.

Und auch in der Schlussphase wurde es nochmals hitzig. Bei der Auswechslung von Frimpong in der 90. Minute kam es an der Seitenlinie zu intensiven Wortwechseln zwischen den beiden Bänken. Nach dem Schlusspfiff zog der Niederländer mit provokanten Jubelgesten vor der Roma-Bank weiteren Unmut der Gäste auf sich. Nach dem Spiel erklärte der 23-Jährige stolz: „Sie haben viel geredet, also war es gut, sie zu besiegen“.